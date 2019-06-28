Абсолютно лживая история: в Украине начались съемки нового сериала

Абсолютно лживая история – так будет называться абсолютно украинский сериал, который начали снимать на этой неделе. Украинские авторы, украинские актеры на украинском языке играют абсолютно украинскую истории.

Это – приключенческая комедия в 12 сериях. Хотя сам сюжет действительно вымышленный, создатели сериала пытаются правдиво показать жизнь и быт крестьян и казаков на рубеже XVI-XVII веков. Именно в эти времена разворачиваются события фильма. Поэтому привлекали консультантов: историков и лингвистов.

Отдельная история – наряды для героев. Использовали только одежду для массовки, а сшили сами почти 100 исторических костюмов. Одна только юбка стоит 12-13 тыс. грн, не считая стоимости жемчужин, которыми расшита одежду.

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Главный актерский состав создатели сериала пока держат в тайне. Но убеждают: все артисты – украинские молодые актеры, которых уже хорошо знают и любят зрители.

Здесь и мужская дружба, и интрига любви ,и враги-преследователи, и казаки-колдуны со своей мощной магией.

Не пафосно и трагически, а весело и жизнерадостно, не глубинка, а центр, вокруг которого разгораются события. По сюжету, воспитанный шляхтичем простой крестьянский парень Иван грабит московского царя. Драгоценности нужны, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Парня преследует жестокий гончий московского царя и охотник на людей Федор, который должен вернуть украденное и наказать грабителя.

К слову, Факты ICTV рассказывали про сериал Танк на ІСТV.

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