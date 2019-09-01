Аэропорт Киев закрывают на 10 дней – почему и куда перенесли рейсы
Аэропорт Киев закрывается на 10 дней с 2 по 12 сентября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.
Впрочем, рейсы не отменят, их перенесут в Международный аэропорт Борисполь, распределят между терминалами D и F.
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В Жулянах обещают, что аэропорт начнет работать в 9 утра 12 сентября, все рейсы в этот день состоятся по графику.
Напомним, самолет с пассажирами на борту загорелся перед вылетом в аэропорту Пекина.
2019-09-01
Теги: Аеропорт Бориспіль, Аеропорт Київ, ЖуляныЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.