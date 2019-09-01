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Аэропорт Киев закрывают на 10 дней – почему и куда перенесли рейсы

Аэропорт Киев закрывается на 10 дней с 2 по 12 сентября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Впрочем, рейсы не отменят, их перенесут в Международный аэропорт Борисполь, распределят между терминалами D и F.

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В Жулянах обещают, что аэропорт начнет работать в 9 утра 12 сентября, все рейсы в этот день состоятся по графику.

Напомним, самолет с пассажирами на борту загорелся перед вылетом в аэропорту Пекина.

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