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Аэропорт стал моргом. В Новой Зеландии ищут пропавших после извержения вулкана

На временный морг превратили маленький аэропорт в Новой Зеландии недалеко от острова, где накануне произошло смертельное извержение вулкана.

Из-за природной катастрофы погибли пять человек, все они были на туристическом лайнере. 34 пострадавших с ожогами различной степени – госпитализированы, семеро из них – в тяжелом состоянии.

Читайте: Десятки пострадавших и пропавших без вести: в Новой Зеландии извергается вулкан

Судьба еще с десятка человек неизвестна, продолжается поисковая операция.

Всего в зоне бедствия находились 50 человек. В частности, туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

Напомним, на юге Италии 28 августа проснулся вулкан Стромболи. Мощное извержение произошло после полудня, выбросив в воздух высокий столб пепла.

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