Агрессия в Керченском проливе: Госдеп за закрытие портов ЕС и США для судов РФ

Через агрессию России против украинских кораблей, НАТО увеличит свое присутствие в Черном Море. Такой результат встречи министров иностранных дел стран Альянса с главным украинским дипломатом Павлом Климкиным. Северо-атлантический блок усиливает свои операции сильнее всего со времен холодной войны.

Соединенные Штаты вообще предлагают новые санкции, суть их в том, что если корабли зашли в российские порты Азова или Черного моря, для них закроются порты Европы и Америки.

Между тем в сенате призывают администрацию Трампа направить американские корабли в Черное море. В частности сенатор Джон Баррассо считает, что таким образом Вашингтон продемонстрирует Украине поддержку США, а Путину, который лучше понимает действия, чем слова, покажет, что следует придерживаться международного права.

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Баррассо также призвал США предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, а еще – для обороны от нападений с моря. Это не единственное такое заявление. К большей военной поддержке Киева призвал Вашингтон ряд сенаторов на прошлой неделе, в том числе и демократ Боб Менендез.

Про большее присутствие НАТО в Черном море мы спросили сегодня представителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера. Он отметил, что присутствие за прошедшие годы и так увеличилась. Две недели назад, еще до инцидента в Керченском проливе, министр обороны Великобритании заявил о том, что 2019-го Лондон отправит к Черному морю корабль Королевских ВМС в знак поддержки Лондоном свободы судоходства в регионе.

К слову, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддержит санкции против РФ из-за конфликта в Азовском море.

Опубликовано Декабрь, 04 в 22:06



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