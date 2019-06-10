Академия Госпогранслужбы: как прошел выпуск и изменения в образовательной программе
Более трехсот офицеров вскоре встанут на защиту границы Украины. В единой академии которая готовит этих специалистов – выпуск. И очередное обновление в системе образования. Теперь здесь делают ставку больше на практику – чтобы курсанты, выйдя из вуза, могли работать наравне с опытными пограничниками. За четыре года обучения – здесь овладевают боевую стрельбу, и даже самостоятельный контроль некоторых участков границ государства.
Так уже бывшие студенты – а сейчас офицеры-пограничники, прощаются с национальной академией Госпогранслужбы. 300 военных – готовы к службе.
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Ежегодно академия совершенствует свою образовательную программу. Сейчас здесь на максимуме отрабатывают практику.
Распределение уже получили все офицеры. Некоторые поедут с женами. На выпуске были и первые помолвки.
Пограничники устроили даже театрализованное выступление. Его показывают и во время парада в столице.
К слову, лучше не в школе: рекомендации МОН относительно выпускных.