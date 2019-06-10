Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Академия Госпогранслужбы: как прошел выпуск и изменения в образовательной программе

Более трехсот офицеров вскоре встанут на защиту границы Украины. В единой академии которая готовит этих специалистов – выпуск. И очередное обновление в системе образования. Теперь здесь делают ставку больше на практику – чтобы курсанты, выйдя из вуза, могли работать наравне с опытными пограничниками. За четыре года обучения – здесь овладевают боевую стрельбу, и даже самостоятельный контроль некоторых участков границ государства.

Так уже бывшие студенты – а сейчас офицеры-пограничники, прощаются с национальной академией Госпогранслужбы. 300 военных – готовы к службе.

Читайте: Выпускников призвали отказаться от воздушных шариков

Ежегодно академия совершенствует свою образовательную программу. Сейчас здесь на максимуме отрабатывают практику.

Распределение уже получили все офицеры. Некоторые поедут с женами. На выпуске были и первые помолвки.

Пограничники устроили даже театрализованное выступление. Его показывают и во время парада в столице.

К слову, лучше не в школе: рекомендации МОН относительно выпускных.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На пунктах пропуска ООС застряли более 200 автомобилей
От кос до волн в стиле бохо: 5 причесок на выпускной 2019
Сколько стоит выпускной 2019: цены на ресторан, одежду и развлечения
Платье на выпускной 2019: стоит ли брать наряд в аренду и какие риски
Выпускной 2019: тренды маникюра для коротких и длинных ногтей
Когда выпускной и последний звонок 2019 в школах Украины
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Цигикала
Выпускников призвали отказаться от воздушных шариков

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка