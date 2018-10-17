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Акция протеста в Червонограде: люди возмущены качеством и тарифами на воду

Насыщенная, оранжевая, с осадком и годится разве что для мытья пола. Такую воду получают более половины жителей Червонограда.

Проблема не новая. Водой с избытком железа горожане пользуются уже почти 15 лет. Казалось бы и смирились с неудобствами, если бы не одно но. С октября за кубометр жидкости бурого цвета червоноградцы будут платить на 5 гривен больше.

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Новому тарифу возмущены, потому вышли пикетировать местную мэрию.

К протестующим вышел первый заместитель городского головы. Он объясняет: новый тариф оправдан. Ведь расходы на электроэнергию выросли на 20 процентов. Увеличилась и оплата труда, и стоимость горючесмазочных материалов. Зато как очистить воду в Червоноградводоканал пока не знают.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве начали включать горячую воду.

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