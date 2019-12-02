Акция от банка Кредит Днепр: определен четвертый победитель

Положительные эмоции – это то, что остается с нами навсегда. Дарить их украинцам продолжает банк Кредит Днепр. Уже три месяца подряд финучреждение определяет победителей акции Деньги на авто. Но счастливчики автомобилями не ограничиваются.

– Денежные призы наши победители потратили на покупку бытовой техники, на развитие собственного бизнеса, поездку за границу – отдохнуть, набраться новых сил, помочь детям и купить новый автомобиль. Безусловно, очень приятно, наверное более приятно дарить призы, чем их получать, – отметил начальник управления продаж банка Кредит Днепр Александр Яровой.

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У Алексея Половца, который давно имеет зарплатную карточку в банке, совпало все. Сначала брал кредит, чтобы починить авто. А потом узнал, что стал четвертым победителем акции Деньги на авто. И колебаний, куда потратить выигрыш не было.

– Я работаю, я шел к этому, я думал, что я сам заработаю на новый автомобиль, но так попалось, чтобы облегчить мою жизнь в определенный период. Думаю работать уже на новом автомобиле, – рассказал победитель акции Алексей Половец.

В банке говорят, что творить чудеса и дарить подарки, особенно накануне нового года – необыкновенно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что банк Кредит Днепр увеличил уставный капитал на 1,173 млрд.

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