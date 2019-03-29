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Факты / Видео / Украина

Активисты, политики и журналисты: американские наблюдатели на выборах 2019

Россия передумала отправлять своих наблюдателей на выборы в Украину в составе группы ОБСЕ. В министерстве иностранных дел РФ заявили: обеспокоены безопасность своих граждан и угрозу преследования. От Америки в Украину едут 74 человека.

Для Андрея Добрянского это будут уже четвертые выборы, на которых он будет работать наблюдателем. Из района, который называют Украинская деревня в Нью-Йорке, он отправляется в Закарпатье.

Читайте: День тишины перед выборами 2019: запреты и наказание

Всего в команде наблюдателей Украинского конгрессового комитета Америки – 74 человека, украинское происхождение среди них имеет половина.

Остальные в группе: американские активисты, политики, журналисты, бизнесмены.

Все наблюдатели в группе – волонтеры. За работу на выборах денег не получают. Едут в Украину за свой счет. Андрей говорит: для многих самое главное – опыт.

А вот российским наблюдателям, убежден Андрей Добрянский, на выборах делать нечего. Он поддерживает Киев в нежелании допускать их к участкам.

К слову, ранее мы публиковали инструкцию от Минюста, как проголосовать на выборах 2019.

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