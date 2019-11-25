Активисты принесли под посольство России в Киеве вантузы и ершики

Вантузы, ершики и туалетная бумага – такую гуманитарную помощь принесли украинские активисты под посольство России.

Все то, что Москва забрала из захваченных кораблей перед тем, как вернуть их Украине. Организаторы акции говорят, решили помочь нуждающимся. Гуманитарку собирали всем миром – что-то было новое, а что-то нет. Под посольством оставили также наборы носков и эскиз медали за взятие унитаза.

Факты ICTV ранее писали о том, что россияне похитили личные вещи моряков с возвращенных кораблей.

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