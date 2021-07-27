Активизируются во время отпуска: какие схемы используют воры в Украине

В Украине воры во время отпусков или длительных выходных у граждан ставят метки на приглянувшихся квартирах, чтобы вынести оттуда самое ценное.

Заметить их не получится невооруженным взглядом, поскольку это могут быть нити, натянутые на стене, или отметки на полу, которые свидетельствуют о том, что в квартире никого нет.

Обворовать жилье могут даже в том случае, если дома никого не было несколько часов. Одна из пострадавших, жительница Киева, после такого случая боится выходить из дома даже в магазин, не включив сигнализацию.

Свою недвижимость можно спасти от ограбления, если сдружиться с соседями. В таком случае каждый знакомый, который будет проходить мимо, заметит любую мелочь в виде метки. Более того, можно установить решетки на окнах, особенно, если квартира находится на первом этаже.

Также специалисты советуют ставить на окнах вазы с цветами, чтобы воры привлекли к себе внимание, когда будут влезать в дом. Чаще всего ограбления происходят в новогодние и майские праздники, а также в период летних отпусков.

– Воры активно через соцсети отслеживают свою потенциальную жертву. Многие граждане публикуют онлайн фото, хвастаясь тем, где находятся, – сказал заместитель начальника управления полиции охраны в Киеве Виктор Веклич.

Правоохранители советуют устанавливать дома сигнализацию. На сегодняшний день, существуют десятки предложений от различных компаний по всей Украине. Больше всего популярностью пользуется государственная служба охраны.

Ее сотрудники прибывают на место вызова примерно за пять минут. Установить такую систему оповещения будет стоить примерно 6,5 тысяч гривен, а в месяц придется заплатить 360 гривен абонплаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.