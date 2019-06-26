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Факты / Видео / Украина

Активно поливают огнем: на Донбассе не утихают вражеские обстрелы

На Донбассе снова обострение – за сутки ранены пятеро украинских военных, еще двое – с боевыми травмами. Пророссийские боевики 32 раза обстреляли наши позиции.

По ту сторону на оккупированной территории полная тишина. Ни одного выстрела и ни одного перемещения. Но бойцы ООС все равно внимательно всматриваются во вражескую сторону. Зная, что российско-оккупационные войска могут в любой момент открыть огонь. Правда, их график украинские бойцы уже давно изучили.

Так было и накануне. Как только стемнело, наемники взялись активно поливать огнем наши позиции. Сначала звучала автоматная очередь. А потом подключились и минометы. Хотя сами бойцы об этом говорят неохотно. Мол, к подобным обстрелам уже привыкли.

Читайте: Обстреливают с закатом солнца: бойцы ООС о тактике боевиков

Ночной бой длился более двух часов. Но ребята радуются, что на этом участке фронта враг наконец-то перестал бить из артиллерии. Ведь своими спинами они защищают многотысячное население Луганского. Но добавляют, что в случае обострения ситуации, у них есть чем ответить.

Между тем наша армия демонстрирует готовность четко следовать минским договоренностям. Сегодня в станице Луганской произошло разведение украинских подразделений объединенных сил. За этим наблюдали представители ОБСЕ и командующий ООС Александр Сырский. Наши воины выполнили договоренности сразу. А вот отвел ли противник свои подразделения – неизвестно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что бойцы ООС отвоевали территорию возле Марьинки.

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