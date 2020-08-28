Активный отдых на Шацких озерах: дикий остров и сафари на внедорожнике

Сафари на советском внедорожнике, путешествие дикими озерами, велопутешествия и рыбалка — таким может быть отдых на Шацких озерах.

Для многих до сих пор привычнее было бы загорать и нежиться в теплых волнах Свитязя, и смаковать фирменными пончиками. Но в Шацком крае около 30 озер, природа которых просто завораживает.

Дикие птицы, краснокнижные растения, чистая и прозрачная водная гладь, все это захватывает и поражает.

На берегу озера туристов угощают травяным чаем и жареным на костре полесским салом. Такой вкуснятины еще не пробовали, признаются столичные туристы.

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Для поклонников еще более активного отдыха — экскурсия на байдарках полесскими джунглями. Здесь можно увидеть столько редких птиц, о которых до сих пор читали только в книгах. Бакланы, чайки, белые и серые цапли. Туристов не боятся, лишь внимательно наблюдают из камыша.

В 6 километрах от старта — дикий остров, земля здесь движется, но это безопасно, болото не засосет, успокаивают туристов. Здесь можно просто побыть в тишине и насладиться невероятной природой.

Один из маршрутов озерами Луки и Перемут, 10 км красоты, которые туристы преодолевают за три часа. И это лишь часть из того, как можно провести активный отдых.

Отдых в Украине

Экстремальный отпуск можно провести и на Николаевщине. Рафтинг по Южному Бугу не оставит никого равнодушным.

Южный Буг — единственная в Украине равнинная река, которая имеет пороги, что ничем не уступают горным.