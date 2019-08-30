Акустическая система из кокоса за €14 тыс. – новинка украинского разработчика

31-летний одессит Максим разработал уникальную акустическую систему из скорлупы кокоса, которая создает уникальное чистое звучание. Такая технология создает виртуальную реальность, в которой слышен звук любых волн. Но стоит такое удовольствие 14 тыс. евро.

Чтобы создать идеальное звучание, пораженный физическими процессами парень продолжил свои опыты в университете, а в 2013 году создал уникальную ионную систему, с которой звук создается в воздухе. А недавно изобретатель представил свой новый проект – акустическую систему из кокоса.

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Сырье покупают в странах Азии, но найти идеальный кокос не так уж и просто. Из 500 орехов будущей колонкой могут стать лишь 5, потому что необходимые одинаковые по размеру и форме.

Созданием уникальных аудиосистем в лаборатории занимаются 5 человек. На разработку одной единицы продукта требуется около 300 часов. Уникальность заключается в создании эффекта присутствия, ведь звук будет звучать с той стороны, куда направлены колонки. Также уникальная разработка официально запатентована в США и Европе.

Максим с коллегами собирается презентовать украинскую разработку на международной выставке бытовых электронных приборов в Берлине, где соберутся дилеры и дистрибьюторы крупнейших технологический корпораций мира.

Напомним, хакеры могут подслушать то, как человек набирает пароль на компьютере, и определить его по звуку.

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