Аллея современного искусства в ЖК RiverStone: в Киеве реализовали масштабный проект

В столице появился реализован пример интеграции масштабного проекта, а именно Аллее современного искусства, в пространстве жилого комплекса RiverStone. Это стало возможно благодаря сотрудничеству украинских скульпторов и строительной компании Горжилстрой.

В компании рассказали, что отказались от установки копий всемирно памятников, и решили создать Аллею современного искусства с настоящими, неповторимыми украинскими скульптурами.

Событие открытия приурочено к сдаче в эксплуатацию предпоследнего, дома жилого комплекса.

Кроме того, в столице оцифровали градостроительную документацию, которую киевская власть выдавала с 2011 года. Документы будут размещены на сайте градостроительного кадастра, на котором все желающие смогут их найти.

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