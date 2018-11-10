Алкаши! Деморализованные боевики насмешили военных ООС

Ситуация на фронте остается напряженной. К сожалению, за прошедшие сутки погибли двое наших защитников. Враг атаковал наши опорники из минометов и гранатометов. Эпицентром противостояния остается Приморское направление. Здесь активизировались снайперы. Ночью продолжались бои на окраинах Донецка. Горячо также в районе Авдеевской промзоны.

Днем, и преимущественно вечером, стрельба на Авдеевской промзоне не прекращается. Российские оккупанты бьют по нашим позициям, начинают с крупнокалиберных пулеметов.

На фронте можно получить ранения не только от пули или осколков мины. Враг попадает и в здание. А уже обломки кирпича или бетона ранят армейцев. Палят кремлевские наемники и из минометов. Причем в последнее время количество обстрелов из тяжелого вооружения значительно возросла.

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Между враждебными позициями и украинскими опорными пунктами – несколько метров. Поэтому нашим армейцам хорошо слышно, что происходит у противника. Говорят, наемники очень деморализованы – с их стороны слышны крики, маты, драки, выкрики “алкаши”. Бойцы ООС вспоминают, что при Захарченко боевики вели себя более жестко.

Осень и зима на фронте отличаются от лета. Ноябрь окончательно обнажил дерева. Теперь все, что происходит у врага, как на ладони у наших защитников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ОБСЕ нашла новые окопы боевиков на Донбассе.

Опубликовано Ноябрь, 10 в 20:33



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