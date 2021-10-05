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Маргарита Верещагіна |

Альтернатива домашнему приготовлению: готовая еда в герметичной упаковке

Темп жизни современного человека растет. Хочется много успеть, реализовать задуманное. Люди практически перестали готовить. Но определенная альтернатива домашнему приготовлению есть, утверждают представители торговой марки La Pasta.

Украинские производители стараются идти в ногу с мировыми тенденциями и облегчить жизнь украинского потребителя, для которого время стало главной ценностью.

В современном ритме жизни, сэкономленное время на приготовлении пищи, можно потратить на саморазвитие или досуг.

 

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