Амбулатория по новому стандарту: оборудование и как работает

В прошлом году на Кировоградщине заработала первая сельская амбулатория, построенная по новому стандарту, под нее специально отвели землю, утвердили проект. Здание энергоэффективное, а к ней еще и автомобиль и оборудование. Всего таких в Украине планируют построить до полутысячи.

Здесь два врача, 4 медсестры. За день принимают несколько десятков человек. А еще здесь один из самых современных аппаратов, использующих в больницах Украины.

И не только области. Телемедицина, которую здесь уже ввели, предусматривает, что специалиста можно выбрать из любого медучреждения Украины.

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Если консультация срочная, связываются сразу. Если терпит – этот специалист проконсультирует максимум за три дня. Для семейного врача и заведующего амбулатории предусмотрено жилье. Есть зал, детская комната, кухня, ванная.

Построили первую в Украине сельскую амбулаторию нового образца за государственные средства. 6 млн гривен хватило и на оборудование, и на современный автомобиль.

Согласно программе Сельской медицины таких амбулаторий по всей области построят до 20, по Украине – более полутысячи.

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