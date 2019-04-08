Американские военные провели кавалерийские соревнования на Яворовском полигоне

На Яворовском полигоне американские военные устроили традиционные для своего полка кавалерийские соревнования. У них различные забеги, тестирование, проверка уровня владения оружием.

Несмотря на то, что находятся сейчас в Украине, 30 американцев решили соревноваться отдельно от собратьев, на другом континенте в родном штате Теннесси. Обучение длится 4 дня, задач много, среди которых: распознать военную технику, письменный тест и т. п.

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Сегодня претендентов на звание лучших разделили на взводы. Один из них демонстрирует меткость с различного стрелкового оружия. Другой взвод получает задание быстро эвакуировать раненого солдата с поля боя, оказать ему помощь и позаботиться о собственной безопасности.

Сценарий соревнований моделируют сразу на площадке. Военным намеренно создают стрессовые ситуации. Справились ли с заданиями – решают требовательные судьи. Победителей определяют по интеллекту и физической подготовке.

Военные подчеркивают: именно за шпорами, которые являются символом кавалерийской атрибутики, можно идентифицировать бронекавалерийскон подразделение. Серебряный атрибут на обуви – хоть и не драгоценный, свидетельствует о достижении в службе. Их вручат всем, кто продемонстрирует высокий результат во время учений.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ВСУ провели учения возле оккупированного Крыма.

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