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Ананасы и киви вместо баланды: новое меню украинских военных

Вместо баланды – индейка в сметанном соусе, бананы, киви и ананасы. С прошлой недели украинские военные перешли на новую систему питания.

Теперь они имеют на выбор несколько блюд – все свежее и вкусное, а общая калорийность в день должна быть не менее трех тысяч калорий.

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По новой системе питания продукты закупают не раз в месяц, а каждые трое суток, чтобы не портились. Ежедневный рацион заносят в электронную базу для контроля. Увеличились порции и ассортимент.

Стоимость питания одного бойца почти 70 гривен в день.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинская армия поднялась в рейтинге сильнейших армий мира.

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