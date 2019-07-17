Ангела Меркель празднует 65-летний юбилей. С чего начинала немецкий канцлер

Первая в истории Германии женщина-канцлер, всегда уравновешенная и дисциплинированная Ангела Меркель сегодня празднует 65-летний юбилей.

Стабильность, дисциплина и уравновешенность – с такими понятиями ассоциируется канцлер Германии Ангела Меркель. Она почти 15 лет руководит одной из самых мощных европейских стран и по версии журнала Форбс, 8 лет подряд возглавляет список самых влиятельных женщин мира. Сегодня Ангеле Меркель 65. Для многих она олицетворяет черты настоящего немецкого политика.

Меркель заслужила звание кризисного менеджера ЕС. Во время ее канцлерства Европа столкнулась с нашествием мигрантов, Брекзитом, финансовым кризисом и другими вызовами. Сохранить Евросоюз и его демократические ценности всегда было главной задачей фрау Меркель, как и благосостояние своей страны.

Немецкий канцлер знает важность Украины для Европы.

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Война на Донбассе и оккупация Крыма – проблемы над решением которых Меркель работала больше всего среди иностранных партнеров.

Ее участие в Нормандских переговорах и антироссийские санкции, канцлер наложила наперекор немецкому бизнесу и многим политикам, оставались мощным рычагом воздействия на Москву.

Уже в 2021-м четвертая канцлерская каденция Меркель заканчивается и на этом Ангела завершает свою политическую карьеру.

К слову, встреча Трампа и Меркель на G20: политики обговорили реформы в Украине.

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