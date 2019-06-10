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Анкара плавает в воде: трое погибших, ливни затопили улицы

В столице Турции – Анкаре накануне прошли мощные ливни.

Дожди вызвали наводнения. Затопило десятки улиц, офисных помещений и домохозяйств. Из-за непогоды погибло три человека.

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Ливни были такой силы, что город буквально плавал за два часа. Кое-где уровень воды достигал машинам по окна.

Напомним, что в Сербии из-за наводнения затопило 300 домов и 13 мостов, есть погибший.

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