Анкара плавает в воде: трое погибших, ливни затопили улицы
В столице Турции – Анкаре накануне прошли мощные ливни.
Дожди вызвали наводнения. Затопило десятки улиц, офисных помещений и домохозяйств. Из-за непогоды погибло три человека.
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Ливни были такой силы, что город буквально плавал за два часа. Кое-где уровень воды достигал машинам по окна.
Напомним, что в Сербии из-за наводнения затопило 300 домов и 13 мостов, есть погибший.
2019-06-10Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.