Анна Винтур покидает пост главной редактора Vogue – CNN

Анна Винтур покидает пост главной редактора американского издания Vogue, занимавшую почти четыре десятилетия.

Информацию подтвердило издательство Condé Nast в комментарии CNN.

Редактор Vogue Анна Винтур покидает должность – что известно

О своем решении Винтур объявила коллективу в четверг. Она не покидает компанию полностью, однако снизит объем обязанностей. В дальнейшем Винтур будет оставаться в должности глобального директора контента Condé Nast, отвечая за все бренды медиахолдинга в мире, а также продолжит выполнять функции глобальной редакторки Vogue.

На смену роли главной редактора американского Vogue введут новую – руководитель редакционного контента.

В должности главной редактора Винтур полностью сменила лицо Vogue, превратив сдержанное и консервативное издание в трендсеттера, способного как поднять, так и разрушить карьеру дизайнеров.

Напомним, звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер признался, что больше всего денег в своей актерской карьере он заработал не благодаря боевикам, а благодаря комедии Близнецы, вышедшей в 1988 году. Партнером Шварценеггера в ленте был актер Дэни Девито.

Ведущий Энди Коэн пригласил знаменитость на свое шоу, где спросил, действительно ли актер получил более $20 млн за роль в комедии Близнецы.

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