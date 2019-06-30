Аномальная жара в Европе: погибли 8 человек
От жары в Европе уже 8 погибших.
Только во Франции от аномально высокой температуры погибли четыре человека. Еще по двое жертв в Италии и Испании. Длительная жара накрыла всю юго-западную Европу.
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Впрочем, риск пострадать от жары совершенно не испугал туристов. Даже в +40 люди выходили на берег Средиземного моря.
По прогнозам синоптиков во Францию уже возвращается прохлада.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за жары во Франции отменяют сессии, а в Германии раздеваются.
2019-06-30
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