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Дарина Реготун |

Аномальные очереди и украинцы с Донбасса: как в России нечестным путем набирают голоса

Аномальные очереди на российских выборах в Госдуму удивляют второй день подряд. Больше всего среди желающих проголосовать в первый из трех дней выборов госслужащих и военных.

Российское издание Медуза пишет, что всех бюджетников компании заставляли проголосовать до полудня, и только потом возвращаться на работу.

— Мы видим, как администрация использует технологию для того, чтобы заставить массово людей голосовать подконтрольно. Происходит это в пятницу и утром только по одной причине — потому что в пятницу меньше контроль, — говорит представитель независимой группы мониторинга выборов Голос Дэвид Канкия.

Также правозащитники фиксируют, что часто молодежь голосует по несколько раз. Накануне в Ростовской области на участке свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса, у которых были российские паспорта.

Украина призвала мир не признавать результаты голосования в Крыму и на Донбассе, и осудить незаконные действия России.

Напомним, выборы в Госдуму в России начались 17 сентября. Впервые почти за 30 лет они будут происходить без международных наблюдателей.

В выборах принимают участие 14 партий. Однако реальных кандидатов в правящей партии Единой России — нет. Ведь всех оппонентов Кремль посадил за решетку.

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