Антидекоммунизация в Харькове: почему мэрия не убрала орден Ленина

Местные власти в Харькове отказываются убирать со стены горсовета орден Ленина, несмотря на закон о декоммунизации. Полиция проверяет законность расположения в мэрии советской символики.

В феврале соучредитель организации Декоммунизация. Украина снял орден со стены и вызвал полицию. Однако тогда правоохранители не открыли уголовное производство, а попытались обвинить активиста в нарушении закона, отметив, что это должны сделать работники горсовета. Но чиновники повесили орден назад. И только в апреле, после обращения активиста на горячую правительственную линию, полиция начала проверку законности действий местной власти.

Орден Ленина нужно снять и сдать в музей, заявили в Украинском институте национальной памяти. Но городской совет отказывается и готов даже судиться.

— Этот орден висел, висит и будет висеть. Если у Института памяти есть своя позиция, которую он считает правильной, пусть обращается в суд, — отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Активист Вадим Поздняков говорит, что полиция сейчас просто проводит проверку и не внесла это дело в ЕРДР. По его словам, если не будет результата, будут обращаться в прокуратуру.

В конце февраля 2021 года в Харькове приняли решение во второй раз переименовать проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала СССР Георгия Жукова.

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