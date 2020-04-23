Антирекорд случаев Covid-19: к чему привело нарушение карантина на Пасху

Коронавирус наступает быстрыми темпами. За 22 апреля имеем антирекорд — 578 человек заболели. Среди них 44 ребенка и 123 медики. Лидером по количеству заболеваний остается Черновицкая область — там за сутки 87 новых случаев, в Киевской области — 61, а в столице — 70. По мнению министра здравоохранения — все это последствия нарушений карантина и массовых освящений лозы и куличей.

Киев также бьет печальные рекорды. Сейчас там уже более тысячи подтвержденных случаев. За 22 апреля в больницы госпитализировали еще 24 пациента, а 46 вновь выявленных больных лечатся дома. За соблюдением карантина внимательно следят правоохранители. Полицейские в Киеве уже составили почти тысячу протоколов, 66 из них — за нарушение режима самоизоляции.

Есть и положительные новости. Винницкая область — лидер в Украине по количеству пациентов, выздоровевших от Covid-19. Там болезнь преодолели уже 45 человек. Протестированы более пяти тысяч образцов материалов и в 353 случаях подтвержден вирус. Однако, накануне коронавирус обнаружили у 11 полицейских. Все они лечатся дома, чувствуют себя нормально, — подтвердили в Нацполиции. Подробнее о ситуации в регионах смотрите в сюжете Василия Сафьянюка и Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько платят медикам за работу с больными Covid-19.

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