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Антисанитария, вонь и лживые весы: Факты ICTV и Споживач проверили Привоз

Привоз – одна из главных визитных карточек Одессы. О нем снимают фильмы и пишут шутки, недавно даже Потап снимал здесь свой новый клип. Факты с Максимом Несмияновым отправились туда, чтобы проинспектировать рыбный и мясной ряды.

На рынке воняет тухлятиной, повсюду остатки рыбы и чешуя, сразу же в глаза бросается красная рыба. Покупая ее, нужно не стесняться просить документы, транспортную накладную и даже коробку, в которой ее транспортировали.

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Каждый одессит знает, на Привозе нет точных весов, даже контрольные врут, а если покупателей что-то не устраивает, то могут купить продукцию в другом месте.

По словам Максима Несмиянова замороженную рыбу лучше покупать в магазинах, а не на рынке, потому что повторно замораживать ее нельзя.

В мясном корпусе ситуация не лучше, антисанитария и невыносимая вонь. А продукты тоже проверяют только на цвет, вкус и запах.

Как оказалось, на привозе есть что скрывать. Поэтому, чтобы обед с местными продуктами не обернулись больничной койкой, их надо тщательно выбирать, особенно свежие мясо и рыбу.

Напомним, Бессарабский рынок в Киеве отказывается от полиэтилена и пластика.

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