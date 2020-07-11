Антисанитария и грязь. Законно ли работают беседки для отдыха

Отдых в беседке на берегу водоема становится более популярным. Этим пользуются дельцы, которые предлагают такой отдых за немалые деньги. Но многие из них работают нелегально.

Озеро Министерка одно из самых популярных в Киеве. Для комфорта отдыхающих есть просторный пляж и беседки. Чтобы посидеть в них надо заплатить.

Жмых — так называют человека, который собирает деньги с желающих посидеть в беседке. При этом — никаких чеков не дает. Но если его спросить, то факт, что он берет деньги — отрицает.

Сами же беседки грязные и разбитые. К тому же, вокруг мусор. Те, кто наживаются на отдыхающих, ничего не убирают. При том, что в среднем за месяц, ничего не вложив, зарабатывают более 80 тыс. грн. Не смотрят за чистотой и в кафе, неподалеку беседок. Увидев камеру — двери закрывают.

Читайте: Пищевое отравление на базах отдыха: как не испортить отпуск

На уличной кухне полная антисанитария. В бутылках грязная вода, вокруг куча мусора. Владельца заведения мы так и не увидели, как и документов. Сама же территория озера принадлежит коммунальному предприятию Плесо. Они бы и должны были навести порядок. Но кроме платных беседок, из благоустройства здесь только ржавая раздевалка и туалет, от которого вонь за несколько десятков метров.

Про беседки на Министерке в КП Плесо знают. Но законные ли они — не говорят.

Не захотел поехать с нами чиновник и на следующий день. Зато в департаменте благоустройства сообщили — уже в этом году демонтировали почти полсотни незаконно установленных беседок. А вот наказали ли кого-то — неизвестно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.