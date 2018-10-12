Аппараты УЗИ, тепловизоры, эхокардиографы: Институт сердца в Киеве получил благотворительную помощь
В отделении детской реанимации киевского института сердца за неделю – до десятка маленьких пациентов со всей Украины. Высокотехнологичное оборудование здесь нужно больше всего.
Недостаток в сердечном клапане – такой диагноз поставили врачи месячному малышу, на выездной консультации в Киеве.
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Сейчас мальчик выздоравливает после операции. В его руке, еще катетор, через который ежедневно малыш получает лекарства. С сегодняшнего дня в Киевском институте сердца, найти вены таким младенцам будет намного проще. Потому что получили современное кардиологическое оборудование, необходимое для точной диагностики и эффективной терапии маленьких пациентов.
Также это новейшие аппараты УЗИ, карманные ехокардиологи. Всего более сорока профильных приборов последнего поколения. Такую благотворительную помощь на три миллиона гривен, предоставило Украине посольство Кувейта.
К слову, 98% пациентов выздоравливают. Институт сердца спасает детей с тяжелыми нарушениями.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!