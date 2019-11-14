Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие

Китайские мошенники нанесли ущерб компании Apple на $6 млн. Придумали схему, как обменивать фальшивые iPhone и iPad на настоящие.

Закупали подделки в Китае и привозили их в США. Там ломали и сдавали в сервисные центры, а потом получали новые устройства.

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Обман замечали не сразу, ведь все iPhone имели серийный номер, который отвечал настоящим. Преступники действовали более чем в 40 американских штатах.

Правоохранители задержали 11 подозреваемых в Калифорнии. Среди них выходцы из Вьетнама, Китая и России. Организаторам мошеннической схемы грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, на Луганщине мошенники придумали новую схему обмана через интернет.

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