Армия – украинская, стол – шведский: как изменилось питание в ВСУ

Реформа питания военных по стандартам НАТО похоже всерьез и надолго затормозила.

Окружной админсуд Киева остановил соответствующий приказ Минобороны, из-за чего тендеры на закупку продуктов были отменены.

Бойцы учебного центра Десна могут самостоятельно выбирать, что съесть на обед. На первое подают куриный бульон и сырный суп. Также на выбор греческий салат, бананы и киви, а на ужин ванильные булочки.

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На новую систему питания в Десне перешли прошлой осенью, ранее на кухне возились наемные частные фирмы. Теперь посредники только поставляют продукты, а готовят блюда военные повара. Ассортимент увеличили в десять раз.

По каталогу уже ест половина украинского войска. Но это дороже, чем раньше, говорят скептики реформы. В Минобороны отвечают – зато вкусно и сытно.

Реформа должна была завершиться до конца года, но теперь она под угрозой. Окружной админсуд Киева остановил приказ Минобороны по иску предпринимателя Аллы Богдан из Луцка, которая поставляла продукты в армию.

Бывшая волонтер, а ныне ответственный за реформу армейского питания Диана Петреня уверена, что автор иска или прямо, или косвенно заинтересована вернуть старую систему, а с ней и частных посредников.

Минобороны уже направило в суд ходатайство с просьбой отменить это судебное решение. Если не поможет, подадут апелляцию.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с группой послов стран G7 и главами представительств ЕС и НАТО в Украине.

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