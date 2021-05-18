Армии передали три комплекта лопастей для вертолетов от Мотор Сичи

Украинские лопасти для вертолетов запорожского предприятия Мотор Сич получили государственный сертификат. Три комплекта уже передали армии.

Паспорта на них президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев вручил министру обороны Андрею Тарану.

Презентация лопастей запорожских авиастроителей для Ми-24 состоялась еще в декабре. К собственному производству украинские инженеры шли около 10 лет.

По их словам, на мировом рынке один комплект стоит около $1 млн. Производят их в США и в России.

Украинские будут стоить дешевле и не будут зависеть от внешних поставщиков.

Ко Дню Независимости обещают передать военным еще несколько комплектов.

Впрочем, потребность авиации в этом высокотехнологичном оборудовании значительно выше, поскольку десятки боевых вертолетов сейчас стоят под открытым небом без винтов.

– Мы надеемся, еще будет минимум шесть комплектов. А вообще нам нужно несколько десятков, потому что ударные вертолеты Ми-24 вообще не имеют лопастей, – объясняет министр обороны Украины Андрей Таран.

На Мотор Сичи говорят, что заключили контракты на изготовление лопастей не только с Министерством обороны, а еще с тремя странами.

Противоракетная оборона в Украине

18 мая министр обороны Андрей Таран во время визита на завод Мотор Сич заявил о том, что Украина должна задуматься о создании собственной системы противоракетной обороны.

Такое мнение глава ведомства озвучил на фоне обострения арабо-израильского конфликта.

По его словам, Украина в прошлом году уже начала работать над созданием противоракетной обороны и рассматривает возможности приобретения системы вроде Железного купола.

Подробнее о перспективе создания противоракетной обороны в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

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