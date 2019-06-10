Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Артиллерия, минометы и гранатометы: враг продолжает обстрелы на передовой

На передовой за минувшие сутки было 26 вражеских обстрелов. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Горячее всего было у Водяного. Оккупанты били там из артиллерии, минометов и гранатометов. Под минометным обстрелом оказались окраины Талаковки, Верхнеторецкого, Новолуганского и Новоалександровки. Наши давали отпор.

Читайте: Враг на передовой маскирует под звуки природы передвижения техники и оружие

Бойцы отмечают: в Марьинке после нескольких дней тишины снова возобновились обстрелы и боевики начали применять минометы. В частности утром несколько мин прилетело в сторону позиций.

По данным разведки, десяти оккупантов ранены и уничтожена одна единица военной техники. Между тем донецкий боевик Александр Болотин на своем YouTube-канале обвинил оккупационную армию в провокационных обстрелах украинских армейцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали о жизни людей на передовой.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стреляют, как только увидят движение на позициях: бойцы ВСУ о напряжении на фронте
Борьба с пропагандой: дроны ВСУ сбрасывают на Донбасс специальные листовки
Россия стягивает на Донбасс оружие и военных инструкторов – возможны провокации
Работают в огородах под звуки канонады: жизнь людей на передовой
Окопы как непроходимое болото: бойцы ООС о ситуации на передовой
Открывают нехарактерный огонь: как враг путает бойцов ООС
Враг на передовой маскирует под звуки природы передвижения техники и оружие
Тактическая ошибка оккупантов: бойцы ООС уничтожили вражескую гаубицу

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка