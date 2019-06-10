Артиллерия, минометы и гранатометы: враг продолжает обстрелы на передовой

На передовой за минувшие сутки было 26 вражеских обстрелов. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Горячее всего было у Водяного. Оккупанты били там из артиллерии, минометов и гранатометов. Под минометным обстрелом оказались окраины Талаковки, Верхнеторецкого, Новолуганского и Новоалександровки. Наши давали отпор.

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Бойцы отмечают: в Марьинке после нескольких дней тишины снова возобновились обстрелы и боевики начали применять минометы. В частности утром несколько мин прилетело в сторону позиций.

По данным разведки, десяти оккупантов ранены и уничтожена одна единица военной техники. Между тем донецкий боевик Александр Болотин на своем YouTube-канале обвинил оккупационную армию в провокационных обстрелах украинских армейцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали о жизни людей на передовой.

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