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Факты / Видео / Украина

Артиллерия, снайперы и авиационные ракеты: враг продолжает атаки на фронте

Донецкий фронт под атакой неуправляемых авиационных ракет боевиков, артиллерии калибром 152 мм из жилых кварталов оккупированного села Новоласпа и российских снайперов. На подступах к Марьинке накануне ранен армеец.

Луганский фронт второй месяц утопает в дождях и грязи. Погода провоцирует террористические войска к изменению калибров и тактики. Хотя есть от такой погоды и преимущества. Дожди смягчают на этом участке сланцевую почву. Так армейцам легче окапываться.

Подробнее — в сюжете Владимира Михайлова.

В минувшие выходные боевики выпустили в небо беспилотник, который неподалеку заброшенного дома увидел вещи, которые сушились. Несколько вогов с АГС прилетело в крышу дома. Скорее всего, боевики думали, что там проживают армейцы, поэтому били туда целенаправленно.

Армейцы на передовой стараются не занимать заброшенные здания. Безопаснее жить в блиндажах с надежным перекрытием.

Очевидно, вещи, которые сушились, привели боевиков на мысль, что там живут армейцы. И оккупанты открыли огонь. По некогда жилом доме российско-оккупационная армия стреляет не впервые. Здание насквозь пробито снарядами и гранатами.

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