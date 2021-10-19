Ашан представил новый формат магазинов

Выбрать необходимый товар и забрать онлайн-заказ рядом с домом — это еще одна потребность сегодняшнего дня.

Поэтому недавнее появление супермаркетов максимальной приближенности Ашан Pick Up Point является не случайностью, а объективным явлением современного мира. Недавно компания открыла девятый магазинов нового формата.

— Ашан становится мультиформатной компанией и мы идем ближе к клиенту, — говорит директор-коуч по продажам предприятия Сергей Федоровичев.

Такой формат в основном положительно воспринимается украинцами, ведь минимизирует физический контакт.

Поэтому руководители Ашан планируют и в дальнейшем стараться внедрять новые проекты, отвечающие вызовам современности и непростой пандемической реальности.

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