Ассоциация сомелье Украины провела сравнительную слепую дегустацию GreenDay EVOLUTION с лучшими мировыми брендами

Недавно в Киеве состоялась дегустация крепких напитков, организованная Ассоциацией Сомелье Украины. Во время дегустации отечественный бренд сравнивали с мировыми.

Дегустация проводилась в слепую. Единственное, на что ориентировались члены дегустационной комиссии, это порядковый номер образца.

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Конечно, мы довольны такой высокой оценкой, но я бы не сказал, что она стала для нас неожиданной. Наш Green Day EVOLUTION – это результат трехлетней работы международной команды. Green Day EVOLUTION – это продукт, способный на равных конкурировать с признанными лидерами международного рынка, и данная дегустация это подтверждает, – заявил Сергей Ковальчук, маркетинг-директор компании Алеф Виналь.

Представители украинского бренда несколько лет шли к такому результату. Поэтому подобные победы создают положительный имидж украинских производителей в мире.

Напомним, в Тилигульском лимане на Николаевщине возрождают производство устриц, дегустация с вином и путешествие лиманом стоит 400 гривен.

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