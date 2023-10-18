Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
ATACMS уже уничтожают ВРАГА | ТРАГЕДИЯ в больнице сектора ГАЗА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Последствия атаки по Запорожью;
— Удар по Днепру;
— Обстрел Харьковщины;
— Приют для пожилых людей;
— Работа ATACMS в Украине;
— Ситуация в Израиле и Газе.
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