ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Обстрел Запорожья;

— Последствия ракетного удара по Харькову;

— Русские перегруппировываются возле Авдеевки;

— Как охраняется граница с Беларусью;

— Как ATACMS повлияют на ход боевых действий;

— Программа Энергодом;

— Современное украинское творчество.

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