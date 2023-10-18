Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Обстрел Запорожья;
— Последствия ракетного удара по Харькову;
— Русские перегруппировываются возле Авдеевки;
— Как охраняется граница с Беларусью;
— Как ATACMS повлияют на ход боевых действий;
— Программа Энергодом;
— Современное украинское творчество.
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