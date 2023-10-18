АТАКА дронов в РФ | Разоблачен ПРЕДАТЕЛЬ на Днепропетровщине | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Ситуация в Харькове;

— Обстрел Днепропетровщины;

— Ракетная атака по Запорожью;

— Удар по Херсонщине;

— Атака дронов в РФ;

— Предатель на Днепропетровщине;

— Сводка Генштаба;

— Пылающие танки РФ под Бахмутом;

— История сапера, подорвавшегося на мине.

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