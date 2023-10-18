Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
АТАКА дронов в РФ | Разоблачен ПРЕДАТЕЛЬ на Днепропетровщине | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Ситуация в Харькове;
— Обстрел Днепропетровщины;
— Ракетная атака по Запорожью;
— Удар по Херсонщине;
— Атака дронов в РФ;
— Предатель на Днепропетровщине;
— Сводка Генштаба;
— Пылающие танки РФ под Бахмутом;
— История сапера, подорвавшегося на мине.
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