АТАКА на АЭРОДРОМ В КУРСКЕ | Договоренности о ПВО с ФРАНЦИЕЙ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Артиллерийский обстрел Херсонщины: погибли 3 женщины;
— Последствия авиаудара по Константиновке;
— Эвакуация из Гуляйполя: что рассказыват местные;
— Взрывы в Курске: все детали;
— На Закарпатье будут судить священника, который призывал к тоталитаризму и молился за Россию;
— Результаты переговоров с министром обороны Франции;
— Раненому военному вернули зрение;
— Российский шпион получил 15 лет заключения воли;
— Прикованная к коляске женщина разыскивает брата и сестру — анонс нового выпуска Тайны ДНК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.