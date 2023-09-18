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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Атака на Хмельницкую область и выплата задолженных пенсий! Новости Факты ICTV за 18.09.2023

— Бавовна в центре оккупированного Донецка;

— Враг получил по зубам на Лимано-Купянском направлении — Евлаш;

— Битва за Клещиевку – репортаж с передовой;

— Украинские защитники пробили линию обороны противника — Сырский;

— Ракетная атака на Хмельницкую область 18.09.2023 – детали обстрела;

— Гражданские в рядах пиротехников ГСЧС;

— Государство начало выплачивать внутренним переселенцам задолженные пенсии;

— Выборы в Украине во время войны;

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