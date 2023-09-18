Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Атака на Хмельницкую область и выплата задолженных пенсий! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
— Бавовна в центре оккупированного Донецка;
— Враг получил по зубам на Лимано-Купянском направлении — Евлаш;
— Битва за Клещиевку – репортаж с передовой;
— Украинские защитники пробили линию обороны противника — Сырский;
— Ракетная атака на Хмельницкую область 18.09.2023 – детали обстрела;
— Гражданские в рядах пиротехников ГСЧС;
— Государство начало выплачивать внутренним переселенцам задолженные пенсии;
— Выборы в Украине во время войны;
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