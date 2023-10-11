Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Атака на Полтавщину | Дания передаст F-16 уже в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Зеленский впервые принял участие в Рамштайне вживую;
— Столтенберг заявил о непреклонной поддержке Украины;
— Дания планирует передать Украине истребители F-16;
— Зеленский прокомментировал войну в Израиле;
— Зеленский будет бороться за президентство только в одном случае;
— Атака на Полтавщину 11.10.2023 – взрывы в Миргородской общине;
— Атака на Херсон – появились фото последствий;
— Обстрел Харьковщины – есть раненые;
— Ситуация в Донецкой области — репортаж;
— СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар Искандером по селу Гроза;
— В Грозе бесконечные похороны.
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