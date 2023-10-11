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Атака на Полтавщину | Дания передаст F-16 уже в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Зеленский впервые принял участие в Рамштайне вживую;

— Столтенберг заявил о непреклонной поддержке Украины;

— Дания планирует передать Украине истребители F-16;

— Зеленский прокомментировал войну в Израиле;

— Зеленский будет бороться за президентство только в одном случае;

— Атака на Полтавщину 11.10.2023 – взрывы в Миргородской общине;

— Атака на Херсон – появились фото последствий;

— Обстрел Харьковщины – есть раненые;

— Ситуация в Донецкой области — репортаж;

— СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар Искандером по селу Гроза;

— В Грозе бесконечные похороны.

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