Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Атака Шахедов на Кременчуг и применение РФ новой ракеты! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— Атака дронами на Украину – есть попадание;
— Обстрел Харькова: российская армия впервые применила ракету ГРИМ-Е1;
— Обстрел Донетчины – есть пострадавшие;
— Репортаж с передовой;
— Зеленский на Генассамблее ООН – подробности;
— Морили голодом, избивали и издевались: новые подробности от ДБР по делу ТЦК во Львовской области
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 12:00 (20.09.2023).
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