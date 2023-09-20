Атака Шахедов на Кременчуг и применение РФ новой ракеты! Новости Факты ICTV за 20.09.2023

— Атака дронами на Украину – есть попадание;

— Обстрел Харькова: российская армия впервые применила ракету ГРИМ-Е1;

— Обстрел Донетчины – есть пострадавшие;

— Репортаж с передовой;

— Зеленский на Генассамблее ООН – подробности;

— Морили голодом, избивали и издевались: новые подробности от ДБР по делу ТЦК во Львовской области

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 12:00 (20.09.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.