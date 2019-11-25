Атака в Керченском проливе: как Россия захватила наши корабли и моряков

Сегодня ровно год после наглого захвата русскими наших судов и моряков в Керченском проливе. Сейчас, к счастью, и люди, и корабли уже вернулись на родину. Но чтобы достичь этого, потратили немало времени и приложили много усилий. Россия долго игнорировала решение Международного трибунала. И, в конце, так и не выполнила все как положено – так что Украина требует компенсации.

25 ноября 2018 года буксир Яны Капу и два малых бронированные катера Никополь и Бердянск осуществляют планируемый переход из Одессы в Мариуполь. Когда подходят к Керченскому проливу, дорогу им преграждает российский танкер и два буксира.

После обеда россияне поднимают авиацию. А вечером, когда Никополь, Бердянск и Яны Капу пытаются вернуться назад, в Одессу, противник открывает огонь на поражение. Ранения испытывают трое членов экипажа Бердянска. Оккупанты захватывают суда и берут в плен всех 22 моряков и двух сотрудников СБУ.

Кремль обвиняет их в нарушении границы, так как считает Керченский пролив своим. Хотя по международному праву – это нейтральные воды. В российские басни о “ихтамнет” цивилизованный мир не верит. Это внешняя военная агрессия – открытое нападение на другое государство. Украину поддерживает ЕС и НАТО. Верховная рада впервые в истории вводит военное положение в 10 областях. А наших ребят ждет морской бой без правил продолжительностью в 9 месяцев.

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На российском судилище они держатся мужественно, улыбаются и отправляют привет родным, которых разрешено видеть только издалека.

Старший матрос Виктор Беспальченко женился просто в российском СИЗО.

Самый молодой – Андрей Эйдер заручился сразу после возвращения. Бывшие военнопленные вернулись в Одессу. Там фонд Виктора Пинчука по просьбе президента приобрел для каждого по двухкомнатной квартире. Все 24 моряка захотели продолжить службу.

Корабли Россия вернула лишь на прошлой неделе, через полгода после соответствующего решения Международного трибунала, хотя суд еще в мае требовал от Кремля немедленно освободить украинских моряков и отдать захваченные суда. Пробоины от обстрелов успели кое как залатать. А заодно и ограбили. Исчезла оружие, огнетушители, фонари и даже унитазы и белье.

Следовательно, Россия решение суда не исполнила, – настаивают в отечественном МИД. Потому что наших пленников отпустили только в обмен на своих, а не так, как принял международный суд. Поэтому Украина будет требовать компенсации за ограбленные корабли и признание военной агрессии со стороны России.

Факты ICTV ранее писали о том, как Россия атаковала корабль ВМС Украины.

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