Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины;
— Украинские спецслужбы устроили россиянам “блэкаут” в Курске;
— ВСУ остановили штурмы РФ на Авдеевском направлении — сводка Генштаба;
— Борьба с вражескими дронами Ланцет и Скальпель;
— Подробности утренних обстрелов Херсона: ранены двое мужчин;
— Атаки украинских военных в море наладили движение кораблей по зерновому коридору;
— Эвакуация из Гуляйполя: рассказывают местные.
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