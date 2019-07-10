Atlas Weekend 2019: в Киеве начался крупнейший музыкальный фестиваль лета

50 тысяч гостей и 25 топовых украинских звезд – так начался крупнейший фестиваль лета Атлас Уикенд.

Первый день традиционно называется Днем украинской музыки. Среди хедлайнеров Алеша, МОЗГИ, Дзидзьо, Настя Каменских, Онука, Скай, Павел Зибров и София Ротару.

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Третий год подряд в первый вечер вход бесплатный. В этом году организаторы хотят установить рекорд – собрать 600 тысяч посетителей за 6 дней праздника.

Напомним, Факты ICTV подготовили короткую справку о главных исполнителях Atlas Weekend 2019.

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