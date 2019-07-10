Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Atlas Weekend 2019: в Киеве начался крупнейший музыкальный фестиваль лета

50 тысяч гостей и 25 топовых украинских звезд – так начался крупнейший фестиваль лета Атлас Уикенд.

Первый день традиционно называется Днем украинской музыки. Среди хедлайнеров Алеша, МОЗГИ, Дзидзьо, Настя Каменских, Онука, Скай, Павел Зибров и София Ротару.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание фестиваля

Третий год подряд в первый вечер вход бесплатный. В этом году организаторы хотят установить рекорд – собрать 600 тысяч посетителей за 6 дней праздника.

Напомним, Факты ICTV подготовили короткую справку о главных исполнителях Atlas Weekend 2019.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Расписание на 10 июля Atlas Weekend 2019
Atlas Weekend 2019: расписание фестиваля
Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля
Расписание на 11 июля Atlas Weekend 2019
Павел Зибров “зажег” на Atlas Weekend 2019
София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019
Бесплатный день на Atlas Weekend: толпы людей заполнили метро и ВДНХ
Atlas Weekend 2019: расписание, хедлайнеры и цены на билеты

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка