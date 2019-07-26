Audi Q3 Sportback: характеристики и цена

Audi представила свой новый купе-кроссовер Q3 Sportback.

Он создан на базе кроссовера Q3, где изменили кузов. Теперь он купеобразный, поэтому крышу немного опустили. Поэтому для пассажиров сзади теперь меньше места, так же уменьшился и объем багажника.

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В целом изменения в интерьере минимальны – кроме крыши подкорректировали задний бампер и решетку радиатора. Внутри новый Sportback почти полностью такой же, как Q3.

С двигателями тоже ничего не меняли – мощный 2-литровый бензиновый на 230 лошадей, такой же дизель будет выдавать 190. В продаже новые Q3 Sportback уже с осени от 40 тыс. евро.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Audi показала электрокроссовер на базе Q2.

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