Autism friendly space: в Украине прошел марафон для детей-аутистов

2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме.

Создание в Украине дружественной к аутизму среды – одна из главных задач марафона Autism friendly space. К нему уже присоединилась сеть кинотеатров. И теперь ежемесячно будут проводить специальные сеансы для людей с аутизмом: с приглушенными звуковыми и световыми эффектами.

Читайте: Аутизм – не помеха! Мифы, симптомы и самые известные люди дождя

Инициировала марафон ассоциация Child.ua, которую возглавляет Евгения Тимошенко. Цель марафона – привлечь внимание к людям с аутизмом и показать, что они не больны, просто особенные. В поддержку таких украинцев записали социальный ролик знаменитости. Ролик также будут показывать перед сеансами в сети столичных кинотеатров.

Ассоциация Child.ua уже несколько лет заботится о таких детях. Ежегодно это около 3 тыс. детей. Им помогают социализироваться, культурно и творчески развиваться. Например, 5 апреля в колонном зале КГГА состоится благотворительный концерт Музыка, которая исцеляет. Для людей с аутизмом будет играть музыкант и композитор Евгений Хмара.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в новозеландском супермаркете ввели “тихий час” для людей с аутизмом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.