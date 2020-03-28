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Факты / Видео / Украина

Аварийное помещение и неготовность к коронавирусу — состояние больницы Хуста

Хустская районная больница на Закарпатье пугает своими стенами и состоянием. Инфекционное отделение давно требует капитального ремонта.

В отделении не хватает персонала. Здесь шесть медсестер, семь санитарок и трое врачей. Нет ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Есть они только в реанимации. Для больных коронавирусом подготовили один бокс на два места. Медики откровенно признаются: у них катастрофически малый запас средств личной защиты.

Здание разваливается, осыпаются стены, внутри — плесень. Подвал залит водой. А прачечная больницы вообще напоминает декорации для кинолент. Там повсюду грибок, антисанитария и ржавые стиральные машинки.

Подробнее — в сюжете Светланы Ковбицы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, в каком состоянии инфекционные больницы в Украине.

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