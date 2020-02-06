Авария самолета в Стамбуле: обстоятельства и почему обвиняют пилотов

Пилотов Boeing, разбившегося в аэропорту Стамбула, прокуратура обвиняет в излишнему риске. Но следователям еще предстоит выяснить обстоятельства через самописцы.

Самолет компании Pegasus приземлялся во время ливня и сильного ветра, другие два судна отказались садиться в таких условиях и полетели на запасной аэродром.

В конце концов, Boeing ударился о полосу, а затем упал с высоты в 50 метров. Из 170 человек погибли трое, 31 ранен. Подробности знает Андрей Гетьман.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Турции разбился самолет после посадки.

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